Erciş Belediyesi'nden karla mücadele çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erciş Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

23.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:16

- Erciş Belediyesinden karla mücadele çalışması Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.

- Erciş Belediyesinden karla mücadele çalışması

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.

Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gece saatlerinde yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sabah erken saatlerde de kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.

Erciş Belediyesi'nden karla mücadele çalışması
Erciş Belediyesi'nden karla mücadele çalışması
Erciş Belediyesi'nden karla mücadele çalışması
Erciş Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Çağdaş Atan Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciş Belediyesi'nden karla mücadele çalışması | Haberler.com Yerel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:16:50. #1.15#
title