Ercik'ten limon ihracatı açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ercik'ten limon ihracatı açıklaması

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 10 bin ton limon ihracatına izin verildiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ercik'ten limon ihracatı açıklaması
15.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:42

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 10 bin ton limon ihracatına izin verildiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ercik, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, günlerdir Mersin kamuoyunu meşgul eden limon ihracatı konusunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekillerinin yoğun çabaları ve 1.5 aylık emekleri sonucunda, 10 bin ton limona ihracat izninin Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Mersin'i ve Mersinli kardeşlerimizi çok sevmektedir. Her zaman ilimizin ve hemşehrilerimizin yanında olmuştur. Bugüne kadar desteklerini esirgemedikleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekillerimize emeklerinden ve her zaman Mersin'in sesini duyurmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Üreticilerimize ve Mersinimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı Haber
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat Jennifer Aniston
Spor Ergin Ataman Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ercik'ten limon ihracatı açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:58:10. #1.14#
title