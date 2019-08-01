Erci e., Yeni EP'siyle Gloss'ta!

Kendisi de "gurbetçi" bir ailenin çocuğu olan ve Berlin'de dünyaya gelen Erci E.'nin yeni EP'si "İstanbul Berlin", 1970'li yıllarda Almanya'ya göç eden işçi aileleri ve onların çocukları ile son birkaç yılda İstanbul'dan Berlin'e göç eden yeni kuşağın duygularının müzikal bir buluşması gibi…

Gloss Müzik etiketiyle yayınlanan "Istanbul Berlin" adlı EP'nin ilk şarkısı, EP'ye adını veren "Istanbul Berlin". Şarkının sözleri, kendisi de Berlin'de dünyaya gelen ve orada yaşamayı sürdüren Erci E.'ye ait. Şarkı, 1970'lerden itibaren Türkiye'den Almanya'ya göç eden "gurbetçilerin" iki kent arasındaki iletişimini, kopukluğunu, özlemlerini, sevinç ve hüzünlerini, umutlu ama hasret dolu duygularını esprili bir dille aktarıyor.

EP'nin ikinci şarkısı "Yeniden" ise bu inişli çıkışlı dünyada umudu korumayı öneriyor. Şarkıda Erci E.'ye, kendisi de Berlin'de yaşayan ve oyunculuk da yapan genç bir yetenek, Ayşe Gündar eşlik ediyor.

Istanbul Berlin'de yer alan son şarkı ise Erci E.'nin "Zamansız" adlı eserinin remix versiyonu. Albümün ruhuna uygun olarak bu eserde de Berlin ve Istanbul'un atmosferi ve bu atmosferin müzikal etkileri kendini gösteriyor.

Albümde yer alan tüm şarkıların beste ve prodüksiyonu Erci E. ve Hakan Kırkpınar'dan oluşan "7MusikBerlin"e ait. Kırkpınar, 1995 yılında dünyayı Türkçe rap ile tanıştıran Cartel grubunun kurucuları arasında da yer alan Erci E.'nin 1998 yılında "Cartel & Peter Maffay – Maffay'la Cartel" projesinde de birlikte çalıştığı bir isim.

Kaynak: Bültenler