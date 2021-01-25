Ercan Yalçıntaş kimdir, nereli? Ercan Yalçıntaş neden vefat etti? Ne iş yapıyordu?

Çeşitli dizilerde oynayan Ercan Yalçıntaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç oyuncu neden vefat etti? Ercan Yalçıntaş kimdir? Nerelidir? Ne iş yapmaktaydı?