Ercan Yalçıntaş kimdir, nereli? Ercan Yalçıntaş neden vefat etti? Ne iş yapıyordu?
Çeşitli dizilerde oynayan Ercan Yalçıntaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç oyuncu neden vefat etti? Ercan Yalçıntaş kimdir? Nerelidir? Ne iş yapmaktaydı?
Çeşitli dizilerde oynayan Ercan Yalçıntaş'ın Bursa'daki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç oyuncu neden vefat etti? Ercan Yalçıntaş kimdir? Nerelidir? Ne iş yapmaktaydı? İşte detaylar haberimizde...
ERCAN YALTINTAŞ KİMDİR?
Yalçıntaş, 38 yaşındaydı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gördü. Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan" gibi dizilerde rol aldı. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi'nde yaşamını sürdüren oyuncu, sara hastalığına sahipti.
Genç oyuncu, 24 Ocak günü evinde hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Daha önce de alkol tedavisi gördüğü bilinen Yalçıntaş'ın sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.