: Ercan Kont kimdir? Ercan Kont nereli? Ercan Kont hayatı ve biyografisi!Ercan Kont Cinnet şiiri sözleri

23.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:26

Sinema oyuncusu ve şair Ercan Kont 77 yaşında vefat etti. Kaldığı huzurevinde yaşama gözlerini yuman Ercan Kont "Cinnet" şiiri ile tanındı ve çeşitli yapımlarda yer aldı. Peki Ercan Kont kimdir? Ercan Kont nereli? Ercan Kont hayatı ve biyografisi! İşte Ercan Kont hakkında merak edilenler ve detaylar…

ERCAN KONT KİMDİR? ERCAN KONT HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Ercan Kont, Adana'da 1942 yılında doğdu. Edebiyat ve şiirle ön plana çıksa da aslında bir tiyatrocu olan Kont, öğrenciyken Adana Belediyesi Şehir tiyatrosunda oynamaya başladı. 1964-65 tiyatro sezonunda Adana Belediye tiyatrosunda sahnelenen Shakespeare'in Othello'sunda figüran olarak sanat hayatına başlayan Ercan Kont, birçok oyunda rol aldı.

Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980'de Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonra özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yapmaya başladı.

ERCAN KONT NERELİ?

Ercan Kont, Adana'da dünyaya geldi.

ERCAN KONT KAÇ YAŞINDA?

Ercan Kont 77 yaşında vefat etti.

Ercan Kont

ERCAN KONT CİNNET ŞİİRİ SÖZLERİ

Bir sır arıyorum mezarlıklarda

Ölülerle bunun için gezerim

Güneşten nurdan başlasam bile

Karanlıklarda bitiyor düşüncelerim

Cansızlıkla canlılık irtibatını bulamadı zihnimdeki kör ışık

İkiz görünüyor her şey gözüme

Ki düşüncem duyguma yapışık

Çığlıklar geliyor mağaralardan

Korkuyorum

Şaşkınlıktan bildiğimi unuttum

Bilmediğim duaları okuyorum

Kafatasıma çiviler çakıyorlar

Kurşun döküyorlar kulaklarıma

Ben deli değilim

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