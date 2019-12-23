Ercan Kont kimdir? Ercan Kont nereli? Ercan Kont hayatı ve biyografisi! Ercan Kont Cinnet şiiri sözleri
Cinnet şiiri ile tanınan sanatçı sinema oyuncusu ve şair Ercan Kont, kaldığı huzurevinde yaşama veda etti. 77 yaşındaki Ercan Kont 2 yıl önce Alzheimer hastalığına yakalanması ve sağlık sorunları yaşıyordu. Ercan Kont ölümü sonrası Ercan Kont kimdir, nereli ve Ercan Kont şiirleri merak konusu olurken Ercan Kont hayatı ve biyografisi araştırılıyor.
Sinema oyuncusu ve şair Ercan Kont 77 yaşında vefat etti. Kaldığı huzurevinde yaşama gözlerini yuman Ercan Kont "Cinnet" şiiri ile tanındı ve çeşitli yapımlarda yer aldı. Peki Ercan Kont kimdir? Ercan Kont nereli? Ercan Kont hayatı ve biyografisi! İşte Ercan Kont hakkında merak edilenler ve detaylar…
ERCAN KONT KİMDİR? ERCAN KONT HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!
Ercan Kont, Adana'da 1942 yılında doğdu. Edebiyat ve şiirle ön plana çıksa da aslında bir tiyatrocu olan Kont, öğrenciyken Adana Belediyesi Şehir tiyatrosunda oynamaya başladı. 1964-65 tiyatro sezonunda Adana Belediye tiyatrosunda sahnelenen Shakespeare'in Othello'sunda figüran olarak sanat hayatına başlayan Ercan Kont, birçok oyunda rol aldı.
Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980'de Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonra özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yapmaya başladı.
ERCAN KONT NERELİ?
Ercan Kont, Adana'da dünyaya geldi.
ERCAN KONT KAÇ YAŞINDA?
Ercan Kont 77 yaşında vefat etti.
ERCAN KONT CİNNET ŞİİRİ SÖZLERİ
Bir sır arıyorum mezarlıklarda
Ölülerle bunun için gezerim
Güneşten nurdan başlasam bile
Karanlıklarda bitiyor düşüncelerim
Cansızlıkla canlılık irtibatını bulamadı zihnimdeki kör ışık
İkiz görünüyor her şey gözüme
Ki düşüncem duyguma yapışık
Çığlıklar geliyor mağaralardan
Korkuyorum
Şaşkınlıktan bildiğimi unuttum
Bilmediğim duaları okuyorum
Kafatasıma çiviler çakıyorlar
Kurşun döküyorlar kulaklarıma
Ben deli değilim