Erbil'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki İhsan Doğramacı Bilkent Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Bilkent Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayram kutlamasına, IKBY Adalet Bakanı Sinan Çelebi, Türkiye Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Erbil'deki Türkmen, Kürt ve Hristiyan okullarından gelen öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Öğrenciler kutlamaya katılanları, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere 3 dilde karşılayarak, kısa bir keman ve piyano gösterisi sundu.

Programa katılan öğrenciler için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Türkiye'de dünya miras listesine aldığı tarihi mekanları anlatan bir slayt gösterisi sunuldu.

İhsan Doğramacı Bilkent Koleji Müdürü Tayfun Durakçay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini vurgulayarak, bu bayramın Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini söyledi.

Türkiye Erbil Başkonsolosu Karaçay da programda yaptığı konuşmada, "Geleceğin yetişkinleri olan siz çocuklarımızın heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyor, bu vesileyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde topraklarımızı işgal etme girişimde bulunan düşmanlara karşı verilen Kurtuluş mücadelesinin en önemli adımlarından biri olarak TBMM 98 yıl önce bugün kuruldu." dedi.

Kutlama programı kapsamında sahneye yöresel kıyafetleriyle çıkan Türkmen, Kürt ve Hristiyan çocuklar ezgiler seslendirdi.

Son olarak, Bilkent Koleji Öğrenci Başkanı Şevket İdris, katılımından dolayı Başkonsolos Karaçay'a plaket takdim etti.