Erbaş: "Başkanlığımız insanımızın manevi hayatına rehberlik etme sorumluluğuyla hareket etmektedir"

- Göç ve Manevi Destek Merkezi binaından detay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılaması

Kocatepe Cami İmam Hatibi Yahya Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilaveti okuması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu. (1)

Kaynak: AA