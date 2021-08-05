Eray Şamdan kimdir? Eray Şamdan kaç yaşında, nereli? Eray Şamdan biyografisi!
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Eray Şamdan kimdir? Eray Şamdan kaç yaşında, nereli? Eray Şamdan biyografisi!

Eray Şamdan kimdir? Eray Şamdan kaç yaşında, nereli? Eray Şamdan biyografisi!
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Milli karatecimiz Eray Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan yarı finale yükselerek, olimpiyat madalyasını garantiledi. Bunun üzerine Eray Şamdan kimdir? Araştırmaları gündemde. Peki, Eray Şamdan kimdir? Eray Şamdan kaç yaşında, nereli? Eray Şamdan hayatı ve biyografisi nedir? Eray Şamdan madalyaları neler?

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti. Bunun üzerine Eray Şamdan'ın hayatı merak edildi. Peki, Eray Şamdan kimdir? Eray Şamdan kaç yaşında, nereli? Eray Şamdan hayatı ve biyografisi nedir? Eray Şamdan madalyaları neler? İşte detaylar haberimizde…

ERAY ŞAMDAN KİMDİR?

25 Temmuz 1997 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü'nde karateye başlayan Eray Şamdan, sürati ve tekniği ile "Rüzgarın Oğlu" lakabını almıştır.

Antrenörlüğünü babası Adnan Şamdan yapmaktadır. Şu anda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu olan Şamdan, alt yaş kategorilerinde üst üste 6 kez Avrupa Şampiyonu olarak EKF tarihine geçmiştir.

Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcu, Türkiye'yi ilk kez 2012'de Azerbaycan'da yapılan Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda temsil etti ve ümitler kumite -52 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Takip eden yıllar içerisinde üst üste altı Avrupa Şampiyonluğu elde etti. 12-15 Kasım 2015'te Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılan 9. Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nı ve ilk kez yer aldığı 21 yaş altı grubunda 60 kiloyu dünya şampiyonu olarak tamamladı.

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Eray Şamdan kimdir? Eray Şamdan kaç yaşında, nereli? Eray Şamdan biyografisi! - Haberler
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