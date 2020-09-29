Eray Güçlüer kimdir? Eray Güçlüer kaç yaşında, nereli? Eray Güçlüer hayatı ve biyografisi!
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Eray Güçlüer kimdir? Eray Güçlüer kaç yaşında, nereli? Eray Güçlüer hayatı ve biyografisi!

29.09.2020 20:33 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:37
Eray Güçlüer kimdir? Eray Güçlüer kaç yaşında, nereli? Eray Güçlüer hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Eray Güçlüer izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Eray Güçlüer kaç yaşında, nereli? Eray Güçlüer hayatı ve biyografisi! Eray Güçlüer kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Eray Güçlüer hakkında araştırmalar yapılıyor. Eray Güçlüer kimdir? Eray Güçlüer kaç yaşında, nereli? Eray Güçlüer hayatı ve biyografisi!

DR. ERAY GÜÇLÜER KİMDİR?

Eray Güçlüer 1968 Yılında İskenderun'da doğdu. Jandarma Subayı olarak 1989 yılında Kara Harp Okulundanmezun oldu. Güçlüer 2001 yılında Kara Harp Akademisinden, 2003 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.2002 yılında Ankara Ünv.'de Adli Bilimler dalında yüksek lisansı tamamladı.2011 Yılında Hacettepe Ünv. Sosyoloji Bölümünde Doktorayı bitirdi.

Eray Güçlüer Bosna ve Azerbaycan'da Yurtdışı Görevlerde bulundu. 2014 yılında TSK'dan emekli oldu. Halen Altınbaş Üniversitesinde Dr.Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında strateji konularında uzman yorumcu olarak katılmaktadır.

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