ER-VAK'tan Karayazı'ya çıkarma

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Sultan Sekisi toplantılarının yirmi altıncısını Karayazı ilçesinde düzenledi.

Lise salonundaki etkinlik, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için yapılan saygı duruşu ile başladı.

Toplantıya katılan 100'den fazla vatandaşın topluca İstiklal Marşını söylemesinin ardından Er- Vak Başkanı Erdal Güzel açılış konuşması yaptı. Erdal Güzel, Erzurum ve ilçelerinde şimdiye kadar yaptıkları toplantılarda yöre sorunlarını çözüme kavuşturduklarını hatırlattı.

Toplantıda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ise Erzurum Vilayet Kongresinin 100. Yılı konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Kürkçüoğlu, yaptığı konuşmada Karayazı'ya özel bölüm açtı.

Karayazı halkının Sarıkamış, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında çok sayıda şehit verdiğini ifade eden Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya ayak basan Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın öncülerinden Bayraktar Han tarafından kurulan Bayraktar ilçesinin adının 1937'de Karayazı olarak değiştirildiğini bildirdi. Konferans sonunda Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Ermeniler konulu kitabını hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA