Epic Games'in bu haftaki oyunu Cities Skylines oldu

Epic Games bu hafta kullanıcılarına şehir kurma oyunu Cities Skyline'ı ücretiz olarak veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz. Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunları 17 Mart saat 19.00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in bir sonraki hafta vereceği oyun da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 17 Mart'tan itibaren etkin olacak korku oyunu In Sound Mind'ı ücretsiz olarak verecek.

Epic Games'in her hafta Perşembe günü akşamı kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları Cities Skylines oldu.

EPIC GAMES 10 MART ÜCRETSİZ OYUNLARI

Cities Skylines

Cities Skylines, klasik şehir simülasyonunun modern bir versiyonudur. Şehir kurma deneyiminin bazı köklü tropiklerini genişletirken gerçek bir şehir yaratmanın ve sürdürmenin heyecanını ve zorluklarını fark etmek için yeni oyun öğeleri sunuyor.