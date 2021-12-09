Epic Games bu hafta kullanıcılarına ücretsiz iki adet oyun veriyor - Haberler
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Epic Games bu hafta kullanıcılarına ücretsiz iki adet oyun veriyor

Epic Games bu hafta kullanıcılarına ücretsiz iki adet oyun veriyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Epic Games her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcılarını boş geçmiyor ve ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games oyunlarını ücretsiz olarak Epic Games Store'dan indirip oynayabilirsiniz.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta 2 adet oyun eklendi. Epic Games'in verdiği oyunlar 120TL değerinde.

Epic Games bu hafta Godfall Challenger Edition dahil olmak üzere 2 adet ücretsiz oyun veriyor. Hemen kütüphanenize ekledikten sonra indirip oynayabilirsiniz.

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Godfall'un gücünü anında açığa çıkar! Godfall Challenger Edition ile son seviye Valor zırhının kilidini anında açabilir, bolca beceri puanı kazanabilir ve çeşitli ölümcül silahları kuşanabilirsin. Üç oyun sonu modunda mücadele et!

Epic Games bu hafta kullanıcılarına ücretsiz iki adet oyun veriyor

Hoş Geldiniz Hapishane Müdürleri! Dünyanın en amansız mahkûmlarıyla ancak dünyanın en amansız Hapishane Müdürü başa çıkabilir. Prison Architect'te bir cezaevi tasarla ve bu cezaevini kişiselleştirip geliştir.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına ücretsiz iki adet oyun veriyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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