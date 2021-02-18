Enver Altaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstihbaratçı Enver Altaylı olayı nedir? Enver Altaylı ve Fatih Altaylı akraba mı
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Enver Altaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstihbaratçı Enver Altaylı olayı nedir? Enver Altaylı ve Fatih Altaylı akraba mı

18.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:17
Enver Altaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstihbaratçı Enver Altaylı olayı nedir? Enver Altaylı ve Fatih Altaylı akraba mı

Son dakika haberlerinde Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendiği duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar, Enver Altaylı kim, kaç yaşında ve nereli? Enver Altaylı olayı nedir? Enver Altaylı ve Fatih Altaylı akraba mı? sorularını araştırıyor.

Son dakika haberlerine göre Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Aynı şekilde eski istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi. Bunun üzerine vatandaşlar, Enver Altaylı kim, kaç yaşında ve nereli? Enver Altaylı olayı nedir? Enver Altaylı ve Fatih Altaylı akraba mı? sorularını araştırıyor.

ENVER ALTAYLI KİMDİR?

Enver Altaylı 1 Kasım 1944 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu ve 76 yaşındadır. Enver Altaylı, Sovyetolog ve eski istihbaratçıdır. 90'lı yılların başında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte yeni Orta Asya cumhuriyetlerinin kurulması ve yapılandırmasında etkin bir rol oynadı.

Enver Altaylı eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndetamamladı ve daha sonraLinz Üniveritesi'nin Doğu Avrupa Bilimlerine bağlı dil kurslarında dil eğitimi almıştır. Ayrıca Boris Meissner ile Doğu Avrupa Hukuk Enstitüsü, Köln Üniversitesi'nde (Institut für Ostrecht, Universität zu Köln) Hukuk eğitimi görmüştür.

Enver Altaylı, 1977 - 1980 yılları arası Hergün Gazetesi'nin başyazarı olarak çalıştı.

Bir rivayete göre, Enver Altaylı'nın babası Şakir Altaylı, Türkistan'da Enver Paşa'nın emrinde çalıştı ve bu yüzden de oğluna onun ismini verdi.

ENVER ALTAYLI VE FATİH ALTAYLI AKRABA MI?

Fatih Altaylı, bu konu için bizzat kendisi açıklama yapmış ve "Enver Altaylı ile hiçbir akrabalık ilişkim yok. Sadece soyadlarımız aynı." demiştir.

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