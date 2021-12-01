Entel Maganda ne demek? Entel Maganda anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Entel Maganda, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Entel Maganda ne demek? Entel Maganda anlamı ne? İşte, Entel Maganda kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Entel Maganda kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Entel Maganda anlamı ne? Entel Maganda ne demek?
ENTEL MAGANDA NE DEMEK?
Entel Maganda, Ahmet Kaya'nın bir şarkısıdır.
Entel Maganda Şarkı Sözleri
Piposu ağız kenarında
Bodrum'un entel barında
Herkesi yargılamaktan
Kimse kalmamış yanında
Herkesi yargılamaktan
Kimse kalmamış yanında
/
Sakalları şarap tasında
Dikilmiş barın ortasında
Tanınsın diye bekliyor
Sanırsın dev aynasında
Tanınsın diye bekliyor
Sanırsın dev aynasında
/
Behey sanat hırsızı
Behey üretme kabızı
Birazcık efendi ol
Bırak elinden şu sazı
/
Bir eli televizyonda
Öteki eli basında
Bir şeylerin tadı kalmış
Dişlerinin arasında
Bir şeylerin tadı kalmış
Dişlerinin arasında
/
Başkalarına hümanist
Karısına karşı dayı
Nasıl beceriyor bilmem
İkisi birden olmayı
Nasıl beceriyor bilmem
İkisi birden olmayı
/
Behey sanat hırsızı
Behey üretme kabızı
Birazcık efendi ol
Bırak elinden şu sazı
/
Konuşurken solcusun
Yaşarken karambolcusun
Oportinizme bulaşmış
Tipik bir orta yolcusun
Oportinizme bulaşmış
Tipik bir orta yolcusun
/
Bir Allahçı bir kulcusun
Bir davulcu bir pulcusun
Ne kadar inkar etsen de
Hem jigolo hem dulcusun
Ne kadar inkar etsen de
Hem jigolo hem dulcusun
/
O yandasın bu yandasın
Hovardasın hep bardasın
Artık rol yapmayı bırak
Sen bir entel magandasın
Artık rol yapmayı bırak
Sen bir entel magandasın
/
Behey sanat hırsızı
Behey üretme kabızı
Birazcık efendi ol
Zehir etme şu yazı
Haberler.com - Gündem