Entel Maganda ne demek? Entel Maganda anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Entel Maganda kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Entel Maganda anlamı ne? Entel Maganda ne demek?

ENTEL MAGANDA NE DEMEK?

Entel Maganda, Ahmet Kaya'nın bir şarkısıdır.

Entel Maganda Şarkı Sözleri

Piposu ağız kenarında

Bodrum'un entel barında

Herkesi yargılamaktan

Kimse kalmamış yanında

Herkesi yargılamaktan

Kimse kalmamış yanında

/

Sakalları şarap tasında

Dikilmiş barın ortasında

Tanınsın diye bekliyor

Sanırsın dev aynasında

Tanınsın diye bekliyor

Sanırsın dev aynasında

/

Behey sanat hırsızı

Behey üretme kabızı

Birazcık efendi ol

Bırak elinden şu sazı

/

Bir eli televizyonda

Öteki eli basında

Bir şeylerin tadı kalmış

Dişlerinin arasında

Bir şeylerin tadı kalmış

Dişlerinin arasında

/

Başkalarına hümanist

Karısına karşı dayı

Nasıl beceriyor bilmem

İkisi birden olmayı

Nasıl beceriyor bilmem

İkisi birden olmayı

/

Behey sanat hırsızı

Behey üretme kabızı

Birazcık efendi ol

Bırak elinden şu sazı

/

Konuşurken solcusun

Yaşarken karambolcusun

Oportinizme bulaşmış

Tipik bir orta yolcusun

Oportinizme bulaşmış

Tipik bir orta yolcusun

/

Bir Allahçı bir kulcusun

Bir davulcu bir pulcusun

Ne kadar inkar etsen de

Hem jigolo hem dulcusun

Ne kadar inkar etsen de

Hem jigolo hem dulcusun

/

O yandasın bu yandasın

Hovardasın hep bardasın

Artık rol yapmayı bırak

Sen bir entel magandasın

Artık rol yapmayı bırak

Sen bir entel magandasın

/

Behey sanat hırsızı

Behey üretme kabızı

Birazcık efendi ol

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