Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimelerin bir çoğu genellikle yanlış telaffuz edilebiliyor. Bu kelimelerden bir tanesi "enstitü". Peki, ensitü nasıl yazılır? TDK'ya göre enstitü mü, enstitü mü yazılır?
Enstitü kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ensitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? TDK'ya göre enstitü kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
ENSTİTÜ NASIL YAZILIR? ENSİTÜ MÜ, ENSTİTÜ MÜ?
Ensttü: Yanlış
Enstitü: Doğru
TDK'YA GÖRE ENSTİTÜ NE DEMEK?
İsim, Fransızca institut
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.
Türkiyat Enstitüsü.
"Gönül, daha birçoklarının bu enstitüde kabiliyetlerini bilemesini istiyor." - Haldun Taner