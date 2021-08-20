Ensar ne demek? Ensar anlamı ne?
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Ensar ne demek? Ensar anlamı ne?

Ensar ne demek? Ensar anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Ensar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Ensar ne demek? Ensar anlamı ne? İşte, Ensar kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Ensar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Ensar anlamı ne? Ensar ne demek?

ENSAR NE DEMEK?

Ensar Arapçada "yardım edenler, yardımcılar" demektir. Sıfat olarak, "herkesi seven, herkese yardım eden" demektir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Terim olarak, İslam dininin tarihsel gelişimi açısından büyük bir öneme sahip olan Hicret olayı ile bir topluluğa kimlik olarak terimleşmiştir. İslam tarihinde Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara Ensar denmiş; Kur'an'da bu topluluk işaret edilerek yer almıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İslam tarihinde Ensar olarak anılan Medine halkı; Mekke'de zulüm altında olan ilk Müslümanları şehirlerine davet etmiş, onlarla evlerini ve topraklarını paylaşmış, kentlerinin bu davet nedeniyle düşmanların taarruzlarına maruz kalmasını göze almışlardır.

Bir ayet ile savaşmaya izin verilene kadar uzun bir süre düşmanlarına karşılık vermeden canlarını vermiş, "Allah'ın iznini" içeren ayet inince de İslam için savaşmışlardır.

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