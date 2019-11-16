Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti
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Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti

Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep'te 33 saat sonra göçük altından çıkarılan Korkut Küçükcan hayatını kaybetti.

16.11.2019 01:57 | Son Güncelleme: 16.11.2019 01:58

Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti

- 'te 33 saat sonra göçük altından çıkarılan Küçükcan hayatını kaybetti.

Gaziantep'in 'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı erden çıkarılmıştı. İlk bilgilere göre yaşadığı belirlenen Küçükcan, kaldırıldığı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ölü olarak geldiği öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Küçükcan'ın cenazesi morga gönderildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Enkazdan kurtarılan mühendis hayatını kaybetti
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