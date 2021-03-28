Enkazcılar Esnafı Yeni Sitelerine Taşındı
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Enkazcılar Esnafı Yeni Sitelerine Taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Enkazcılar Esnafı Yeni Sitelerine Taşındı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde enkazcılar esnafının yeni yapılan Enkazcılar Sitesi'ne taşındıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde enkazcılar esnafının yeni yapılan Enkazcılar Sitesi'ne taşındıklarını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi kanal boyunda hizmet veren ancak bu alanın çevresinde çok katlı yeni yerleşim alanlarının yapılması ile enkazcıların kaldırılmasına karar verildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, uzun yıllardır kaldırılması için çalışmalar yapılaması sonucu Yeşilyurt Bölgesinde kendileri için yaptırılan siteye taşındıklarını kaydetti.

Uzun yıllar çözülemeyen ve adeta bir sorun yumağı haline gelen eski alanın boşaltılması işinin 2 ay gibi kısa sürede gerçekleştirildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Enkazcılar esnafı bölgenin imar planında yer alan yolların açılması ve yeni binaların yapılması ile geçici olarak bulundukları alandan kaldırılması zorunlu olmuştur. Bu amaç ile Yeşilyurt Bölgesi'nde kendilerine ait 23 esnaf kapasiteli Enkazcılar Sitesi inşa edildi. Artık daha modern, alt ve üst yapısı olan, tam anlamı ile bir esnaf sitesi olarak hizmet verecekler. Belediye olarak büyük destek verdik. Uzun yıllar kaldırılması için alanın boşaltılması için çalışmalar yapılması ile bu alan boşaltıldı. Temiz nezih bir alan meydana çıktı. Hayırlı olsun." dedi.

Enkazcılar ve Mahrukatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Hüseyin Yıldız ise, "Melikgazi Belediyemizin çok emeği var bizlere çok yardımcı oldular. Belediyemize ve Mustafa Başkanımıza sonsuz teşekkürler. Yeni yerimiz çok güzel oldu. Alt yapı ve asfaltımız yapıldı. Eksiklerimiz de gideriliyor. Dükkanlarımız çok güzel oldu." diye konuştu. - KAYSERİ

Enkazcılar Esnafı Yeni Sitelerine Taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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