Eniştesini barış toplantısında öldürmüş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eniştesini barış toplantısında öldürmüş - Haberler
Hasan Bektaş, Adana, Güncel, Haber

Eniştesini barış toplantısında öldürmüş

ADANA'da kayınbiraderi Hasan Bektaş (31) tarafından öldürülen Durmuş Süha Saday'ın (33), ayrı yaşadığı eşiyle barıştırılmak üzere organize edilen aile toplantısında çıkan tartışmada cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

24.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:21
Eniştesini barış toplantısında öldürmüş

ADANA'da kayınbiraderi Hasan Bektaş (31) tarafından öldürülen Durmuş Süha Saday'ın (33), ayrı yaşadığı eşiyle barıştırılmak üzere organize edilen aile toplantısında çıkan tartışmada cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Olay, 21 Nisan gecesi Seyhan ilçesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. N.B. (57), kızı 1 çocuk annesi Ceylan Saday'ın (27) kendisini aldattığı için terk ettiği damadı Durmuş Süha Saday'ı evine davet etti. Saday, babası Hüseyin Süha Saday (64) ve ağabeyi Kemal Saday'ı (36) yanına alarak kayınpederinin evine gitti. Bir süre sonra Durmuş Süha Saday ve kayınbiraderi Hasan Bektaş arasında tartışma çıktı. Diğer aile bireylerinin de katılımıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Hasan Bektaş, kavga sırasında üzerine taşıdığı tabancayı çıkararak ateş etti. Olayla yaralanan Durmuş Süha Saday ve ağabeyi Kemal Saday, çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra Durmuş Süha Saday, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı Hasan Bektaş, babası N.B. ve kardeşi T.B. (25), kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Bektaş tutuklanırken, babası ile kardeşi ise ev hapsine çarptırıldı.BARIŞTIRMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞLAR

Serbest kalan N.B., kızı Ceylan'ın kendisini aldattığı için kocasını 4 ay önce terk ettiğini, kızı ile damadını barıştırmak için bir araya getirdiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Akşener'e Türkiye'nin önünde açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz? Haberler
Akşener'e Türkiye'nin önünde açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Fettah Can Yıldız Tilbe Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Falcao Loris Karius Ergin Ataman Lionel Messi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Eniştesini barış toplantısında öldürmüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 10:51:27. #1.14#
title