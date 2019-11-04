Eniştesine kurşun yağdırdı

04.11.2019 14:36

Adıyaman'da bir kişi sokak ortasında eniştesine 3 el ateş etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Turgut Reis Mahallesi Hacı Mehmet İnan Cami arkasında bulunan 105. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Abdullah Polat'ın yanına gelen Z.F., tabancasıyla ateş etmeye başladı. İlk olarak eniştesi Abdullah Polat'ın bacaklarına ateş eden şahıs, yere düşen Plolat'a ateş etmeye devam etti. Eniştesine 3 el ateş eden Z.F. daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı, vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın vücuduna 1 kurşunun bacağından isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Şüpheli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA