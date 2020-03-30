Enis Özkan, 10 filmi internetten yayına verdi Ünlü yapımcı Enis Özkan, 10 filmi YouTube kanalından yayına verildi







Ünlü yapımcı Enis Özkan, 10 filmi YouTube kanalında yayına verildi. Özkan, "Herkes evinde kalsın. Bütün filmleri keyifle izlesinler" dedi.& ; "Benim Dünyam", "Karaoğlan", "Soğuk", "Ejder Kapanı", "Yaktın Beni", "Hayatımın Kadınısın", "Sirayet", "Nergis Hanım", "Ev" ve "Şaşkın" filmleri, Enis& ; Özkan, daha önce Chantier Films de başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı, Ümit Ünal'ın yönettiği "Sofra Sırları" filmini YouTube'da yayınlamıştı.