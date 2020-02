: English Chamber Orchestra, CRR'de konser verdi

13.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:41

Dünyanın köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası) Cemal Reşit Rey Konser Salonunda müzikseverlerle buluştu.

Stephanie Gonley'in solist ve şef olarak yer aldığı konserde, Franz Schubert'in "5 Alman Dansı" ve "Rondo, La Majör", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Keman Konçertosu, No. 4" ve Joseph Haydn'in "Merkür Senfonisi, No. 43" eserleri seslendirildi.

İngiliz Oda Orkestrası, 400'den fazla bestecinin 1.500'den fazla eserini içeren plak koleksiyonuyla dünyanın en çok kayda sahip orkestrası olma özelliğini taşıyor.

English Chamber Orchestra'yı 1985'te ilk kez CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur yönetmişti.

Kaynak: AA

