English Chamber Orchestra, CRR'de konser verdi
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English Chamber Orchestra, CRR'de konser verdi

Dünyanın köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası) Cemal Reşit Rey Konser Salonunda müzikseverlerle buluştu.

13.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:41
English Chamber Orchestra, CRR'de konser verdi

Dünyanın köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası) Cemal Reşit Rey Konser Salonunda müzikseverlerle buluştu.

Stephanie Gonley'in solist ve şef olarak yer aldığı konserde, 'in "5 Alman Dansı" ve "Rondo, La Majör", 'ın "Keman Konçertosu, No. 4" ve Joseph Haydn'in "Merkür Senfonisi, No. 43" eserleri seslendirildi.

İngiliz Oda Orkestrası, 400'den fazla bestecinin 1.500'den fazla eserini içeren plak koleksiyonuyla dünyanın en çok kayda sahip orkestrası olma özelliğini taşıyor.

English Chamber Orchestra'yı 1985'te ilk kez CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur yönetmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: English Chamber Orchestra, CRR'de konser verdi
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