Engin Sezgin kimdir? Engin Sezgin hayatı ve biyografisi! Engin Sezgin kaç yaşında, nereli?

ENGİN SEZGİN KİMDİR?

1971 Eskişehir doğumlu olan Sezgin, lise öğreniminin ardından Hacettepe Üniversitesi Fizik mühendisliği bölümünü kazanmış, bu üniversitedeki 3 yıllık öğreniminin ardından ayrılarak Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümüne girmiş ve buradan mezun olmuştur. Bu üniversitede öğrenimi devam ederken staj yaptığı Ankara Hilton Hotel'de, İnsan Kaynakları Müdürü'nün yönlendirmesi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim alanına yönelen Sezgin, 1996 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşınmış ve Polat Renaissance Hotel İnsan Kaynakları Departmanında ilk profesyonel İnsan Kaynakları deneyimini yaşamıştır.

Buradaki deneyiminden sonra sırasıyla Oriflame Kozmetik Ürünleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü, Havaş Havalimanları Yer Hizmetleri A.Ş İstanbul İstasyon İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Türkiye İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Uzan Grup/ Rumeli Telekom İnsan Kaynakları Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü, Çelebi Hava Servisi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Ergoisviçre İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörlüğü ve Ergo Grubu Holding İnsan Kaynakları, Eğitim ve İdari İşler Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Sezgin halen Maxx Royal Resorts, Voyage Otelcilik Grubu ve ETSTUR Grup İnsan Kaynakları ve Eğitim Direktörü (CHRO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Görev almış olduğu şirketlerde yurtdışı projelerinde de yer almış ve bu projelerin bir kısmına liderlik etmiş olan Sezgin, özellikle Değerlendirme Merkezi, Uluslararası Seçme & Yerleştirme Projeleri, Yönetim/ Liderlik Geliştirme Programları, Değişim Yönetimi, Organizasyonel Yapılanma ve Web Tabanlı İnsan Kaynakları ve Eğitim Yönetimi projelerinde yer almış ve bu projelerin bir kısmını da yönetmiştir.

Görev yaptığı şirketlerin müsaadesi ile 1997 yılından itibaren farklı eğitim kurumları adına Eğitim & Yönetim Danışmanı olarak da görev yapan Sezgin, bilgi ve tecrübelerini 200.000'den fazla katılımcı ile eğitmen olarak paylaşmıştır. Birçok ulusal ve uluslararası seminer, kongre ve toplantıda konuşmacı olarak yer almış olan Sezgin, eğitimlerinde NLP uygulamaları, vurmalı çalgılar, video gösterimleri gibi farklı uygulamaları kullanan ilk eğitmenlerden biridir. Yayınlanmış iki adet kitabı bulunan Sezgin, danışman olarak birçok şirketin İnsan Kaynakları Etkinlik Arttırma, Yeniden Yapılanma ( çalışan boyutunda ), Kurumsallaşma ve Değişim Yönetimi Projelerini yönetmiştir. Uzun yıllardır NLP, Beden Dili, Mikro Mimik ve Bilinçaltı Mesajlar üzerine eğitimler alan ve bu alanda çalışmalarını sürdüren Sezgin, yetişkinlerde eğitim & gelişim ve organizasyonel davranış üzerine çalışmalarını sürdürmekte ve halen kurucu ortağı olduğu danışmanlık firması adına, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı faaliyetlerini de yürütmektedir. Özellikle NLP uygulama ve teknikleri üzerinde yoğunlaşan Sezgin, profesyonel olarak koçluk yapmakta ve bireysel koçluk, kurumsal yönetici koçluğu ve liderlik programları koçluğu alanlarında çalışmaktadır. Amerikan Hipnoz Derneği, Uluslararası Koçluk Federasyonu ve Türkiye Koçluk Federasyonu üyesi olan Sezgin, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir kız çocuk babası olan Sezgin, motosiklet ve yelken tutkunu olmasının dışında profesyonel olarak müzik ve fotoğrafçılıkla ilgilenmektedir.

Hayata geçirmiş olduğu projelerle kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası farklı ödüller almış olan Sezgin, Fortune Türkiye ve Data Expert işbirliğinde gerçekleştirilen "En Etkin 50 CHRO" listesine 2019 yılında girmiş ve ödül almıştır. Yine Business Life dergisi tarafından Eylül 2020 sayısında yayınlanan "Geleceği Keşfeden 50 İK Lideri" araştırmasında 50 İK Liderinden biri olarak değerlendirilmiş ve listeye girmiştir.

Aldığı eğitimler ( Sertifika ve Akreditasyon Programları )

• Body Language & Micro Expressions

• NLP Practitioner

• NLP Master Practitioner

• Hypnosis

• Foundations of Hypnotheraphy

• Personality Assesstment

• Rapid & Instant Hypnosis Induction

• Ericksonian Hypnosis

• Certified Coaching Program

• The Foundations of Professional Coaching

• The Coaching Conversation in the Context of Work

• Moving Toward Artful Coaching

• Practicum

• Luxury Attitude

