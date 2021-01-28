Engin Öztürk'ün fake hesabı var mı? İşte detaylar

Engin Öztürk, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Oyuncu, fake hesabıyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar

Programın sevilen bölümü 'Gözlerimin İçine Bak'ta İbrahim Selim tarafından kendisine yöneltilen sorulara oyuncu, "Fake sosyal medya hesabın var mı?" sorusuna, "Leş video izlemeyi çok seviyorum. Yemek video'su olsun tiktok video'su olsun... Böyle video'ların altında da orada Engin Öztürk yazmasın diye fake sosyal medya hesabı kullanıyorum" yanıtını verdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin