Engin Özkoç, tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi

Engin Özkoç, tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çorlu'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların aileleriyle bir araya geldi.

Engin Özkoç, tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çorlu'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların aileleriyle bir araya geldi.

Ailelerle birlikte TBMM'de açıklama yapan Özkoç, kazada yakınlarını kaybedenlerin adalet istediklerini belirterek, "Bundan sonra bu tür acılar yaşanmasın diye istiyorlar. Sadece kendi acılarını dindirmek için mi bunu yapıyorlar; hayır. 'Bu ülkede başka anneler bizim yaşadığımız acıları yaşamasınlar; çocuklarımız, kadınlarımız, hiç uğruna ölmesin diye' yapıyorlar. Gerçekten suçlu olan insanların yargı karşısına çıkıp bir suçun karşılıksız kalamayacağını görmek istiyorlar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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