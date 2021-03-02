Engin Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Engin Koç'un hayatı ve biyografisi
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Engin Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Engin Koç'un hayatı ve biyografisi

02.03.2021 18:14 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:18
Engin Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Engin Koç'un hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Engin Koç geliyor. Peki Engin Koç kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Engin Koç'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Engin Koç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, mesleği ne? Tüm bilgiler yazımızda.

ENGİN KOÇ KİMDİR?

Engin Koç, 27 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Engin Koç lise eğitiminden sonra eğitimine devam etmedi. 16 yaşında mankenliğe başladı. 1976 yılında 17 yaşındayken 'Mankenler Kralı' yarışmasında 1. oldu. Bu yarışmada Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner ve Sezen Cumhur Önal jüri üyesiydi.

Engin Koç doğum tarihi : 27 Ağustos 1959

Engin Koç kaç yaşında : 61 yaşında

Engin Koç burcu ne : Başak

Engin Koç nereli : İstanbul doğumlu

Engin Koç bir dönem kuaför salonunda çraklık (1973), sigortacılık (1976) ve Galatasaray'ın altyapısında Voleybol oyunculuğu yapmıştır. Engin Koç, 2004 Best Model Turkey yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.

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