Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç kaç yaşında, nereli? Engin Ardıç biyografisi!

Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta dergisi'nde yayın danışmanlığı yaptı. Peki, Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç kaç yaşında, nereli? Engin Ardıç mesleği nedir? Engin Ardıç hayatı ve biyografisi nedir?

Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazmıştır. Engin Ardıç 24 Şubat 2008'den beri Sabah gazetesinde köşe yazarıdır. Peki, Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç kaç yaşında, nereli? Engin Ardıç mesleği nedir? Engin Ardıç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç (d. 1 Şubat 1952, Trabzon), Türk gazeteci ve yazar.

Engin Ardıç, memur olan anne ve babasının görevli bulundukları Trabzon'da doğdu. Annesinin adı Vesile ve babasının adı Mustafa Şevki Ardıç'tır. Büyükbabası Saip Efendi, Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulmuş sosyalist bir parti olan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası üyelerindendi. Dedesi Cemil Efendi ise aynı yıllarda Kasımpaşa'da Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılması işlerini yürütmüştür. 1970 yılında Galatasaray Lisesi'ni 1976 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta dergisi'nde yayın danışmanlığı yaptı. Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazıları yayınlandı. Bugünkü adı Star TV olan Inter Star televizyonunda ana haber bülteni sonrasında günün yorumunu yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazmıştır. Engin Ardıç 24 Şubat 2008'den beri Sabah gazetesinde köşe yazarıdır.

KİTAPLARI

• Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden... (1988)

• Kadın Suretleri (1989)

• İslâm Teksas'ta (1989)

• Şengül Hamamı (1989)

• Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi! (1990)

• Daktilo Konçertoları (1990)

• Turkobarok (1991)

• Teğel Teğel Hüzün (1991)

• Burjuvazi Şeyediyor Haa... (1999)