Engin Altan Düzyatan yeni film ve dizi ile mi anlaştı? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi mi var, yeni filmi nedir? Engin Altan Düzyatan Netflix film

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yeni filmi Netflix'te yayınlandı. Film çıktıktan sonra izleyiciler, Engin Altan Düzyatan yeni film ve dizi ile mi anlaştı? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi mi var, yeni filmi nedir? Engin Altan Düzyatan Netflix filmi nedir? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Engin Altan Düzyatan Barbaroslar'dan ayrılacak mı? Engin Altan Düzyatan Barbaroslar'dan ayrılıyor mu, yeni dizi ile mi anlaştı?

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis), Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni fragmanında ölecek mi, diziden mi çıkacak merak edilmişti. İzleyiciler, Engin Altan Düzyatan'ın yeni filmi "Babamın Kemanı" 'nı Netflix'te görünce, Engin Altan Düzyatan Barbaroslar'dan ayrılacak mı, diziden mi çıkacak araştırmıştı. Peki, Engin Altan Düzyatan yeni film ve dizi ile mi anlaştı? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi mi var, yeni filmi nedir? Engin Altan Düzyatan Netflix filmi nedir? İşte bilgiler...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR DİZİSİNDEN ÇIKACAK MI?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yayınlanan son bölümünde Oruç Reis karnından yara almıştı. İki ok darbesi de alan Oruç Reis diziden çıkacak mı merak edilmişti. Yayınlanan yeni fragmanda ise Oruç Reis'in öldüğü duyuruluyor. Fakat Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü, ölecek mi, diziden mi çıkacak hepsi haftaya yayınlanan yeni bölümde belli olacaktır.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN YENİ DİZİ VEYA FİLM İLE Mİ ANLAŞTI?

Engin Altan Düzyatan'ın yeni filmi "Babamın Kemanı" Netflix'te yayınlandı. Bunun dışında şuan Engin Altan Düzyatan yeni bir dizi ile anlaştı mı resmi bir açıklama yer almıyor. Usta oyuncu Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı filminde rol almaktadır. Fragmanı izleyen izleyiciler Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Oruç Reis karakterinin ölmüş olabileceğini düşündüğü için Engin Altan Düzyatan'ın yeni bir dizi ile anlaşıp anlaşmadığını merak etmişti. Konu hakkında resmi bir bilgi yer almııyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN YENİ FİLMİ NEDİR?

Engin Altan Düzyatan'ın yeni filmi "Babamın Kemanı" 'dır. 21 Ocak 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanan film büyük beğeni toplamıştır.

BABAMIN KEMANI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Babamın Kemanı, başarılı bir keman virtüözü olan Mehmet'in ( Engin Altan Düzyatan ), daha önce hiç görmediği sekiz yaşındaki yeğeni ile bağ kurmasını anlatıyor. Mehmet'in görüşmediği abisi ölmek üzere olduğundan, kızı Özlem'i kardeşi Mehmet'e emanet eder. Peki Mehmet geçmişini bir kenara bırakıp Özlem ile bağ kurabilecek midir?

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Selim Erdoğan, Yener Sezgin

Filmin Türü: Dram

Orijinal Adı: Babamın Kemanı

Yapımcı Firma: Bad Robot, Kurtzman/Orci

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 21.01.2021

BABAMIN KEMANI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan

Belçim Bilgin

Selim Erdoğan

Yener Sezgin

BKM yapımı filmin setinden ilk kare sosyal medyada paylaşıldı.

BKM yapımı filmin setinden ilk kare sosyal medyada paylaşıldı. Belçim Bilgin, yakın dostu Ayfer Dönmez, rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan ve filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu ile çektiği kareyi Instagram hesabında yayınladı: "Kız kardeşle set bir başkaymış. Babamın Kemanı için toplaştık. Güzel şeyler hazırlıyoruz."

Belçim Bilgin, Ayfer Dönmez ve Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor.

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