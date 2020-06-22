Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
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Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'a Engin Altan Düzyatan'ın katılıp katılmayacağı merak konusu olurken en net açıklama kendisinden geldi. Başarılı oyuncu, "Daha önceden planladığımız bir şey yok. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzden şimdi öyle bir tasarrufum yok" dedi.

22.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:17

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Gazi karakteriyle beş sezon boyunca gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan, izleyici kitlesini heyecanlandıracak açıklamalara imza attı. Sosyal medyada sık sık Kuruluş Osman'a katılacağı ileri sürülen Düzyatan, ilk kez çok net açıklamalarda bulundu.

"BİR KARAR VERİLEMİYOR"

Engin Altan Düzyatan, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda. Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzden şimdi öyle bir tasarrufum yok."

YEPYENİ SÜRPRİZLER İÇİN O ZAMANA KADAR BEKLİYOR

Diriliş Ertuğrul dizisiyle ülkemizde olduğu kadar dünya çapında da tanınırlık kazanan Engin Altan Düzyatan, yepyeni sürprizlerle izleyicisinin karşısına çıkacağı zamanı beklediğini vurguladı ve Ertuğrul Gazi'nin karakterinin de derinlikli olduğunu vurguladı.

"OYNAMASI ÇOK DA ZOR DEĞİL"

Düzyatan, "Hepimizde olması gereken özellikleri sanki kendisinde barındırmış. Gerçekten her konuda adaletli, oynaması çok da zor değil. Biraz hissetseniz zaten oynayabileceğiniz bir rol. Çünkü iyi bir adam, her yönü ile eşit, adaletli olmaya çalışan birisi. Çok düz bir karakter. Oyuncuyu zorlayacak bir rol değil" sözlerini kaydetti.

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
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