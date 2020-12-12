Engin Altan Düzyatan'a Pakistan'da sevgi seli
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Engin Altan Düzyatan'a Pakistan'da sevgi seli

12.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:47
Engin Altan Düzyatan'a Pakistan'da sevgi seli

ÜNLÜ oyuncu Engin Altan Düzyatan önceki gün marka elçisi olduğu Chaudhary Şirketler Grubu'yla anlaşma imzalamak için Pakistan'ın Lahor şehrine gitti.

ÜNLÜ oyuncu Engin Altan Düzyatan önceki gün marka elçisi olduğu Chaudhary Şirketler Grubu'yla anlaşma imzalamak için Pakistan'ın Lahor şehrine gitti. Düzyatan'ın, ülkeye gelişi sosyal medyada gündem oldu. COVID-19 tedbirleri kapsamında izdiham yaşanmaması için ünlü oyuncuyu, Pakistan ordusundan askerler korudu. Düzyatan dün ise Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın özel davetine katıldı. Ramazan ayında Urduca dublajla devlet televizyonu PTV'de yayınlanmaya başlayan Engin Altan Düzyatan'ın başrolündeki "Diriliş Ertuğrul" dizisi, Pakistan'da büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Dizinin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalının abone sayısı 10 milyonu aşmıştı. Pakistan Başbakanı, Türk yapımlarının iyi bir rol model olduğunu söylemişti.

Kaynak: Hürriyet

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