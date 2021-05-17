Engin Akyürek ile Pınar Deniz aşk mı yaşıyor?
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Engin Akyürek ile Pınar Deniz aşk mı yaşıyor?

Engin Akyürek ile Pınar Deniz aşk mı yaşıyor?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Akyürek, meslektaşı Pınar Deniz ile aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Akyürek'in "Aşk 101"in yıldızlarından Pınar Deniz ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

İLİŞKİLERİNİ GİZLEDİLERİ İDDİA EDİLDİ

Uçankuş'un haberine göre; Engin Akyürek ve Pınar Deniz"in bir süredir beraber olduğu ve bunu herkesten gizledikleri ifade edildi.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

39 yaşındaki Engin Akyürek, aşk yaşadığı iddia edilen Pınar Deniz'den 12 yaş büyük.

Pınar Deniz, son olarak Berk Cankat ile aşk yaşamıştı. Akyürek ise Nevbahar Doyuran ile gözlerden uzak birliktelik yaşamıştı.

Akyürek ve Deniz'in aşk iddialarına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Engin Akyürek ile Pınar Deniz aşk mı yaşıyor?
Engin Akyürek ile Pınar Deniz aşk mı yaşıyor?

Kaynak: Snob Magazin

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