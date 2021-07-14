ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI
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ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eşini koronavirüsten kaybeden Dr. Ahmet Yıldız, geçtiğimiz aylarda Sultanbeyli Belediyesi ile engelsiz yaşam projesine destek için protokol imzalamıştı.

Eşini koronavirüsten kaybeden Dr. Ahmet Yıldız, geçtiğimiz aylarda Sultanbeyli Belediyesi ile engelsiz yaşam projesine destek için protokol imzalamıştı. İmzalanan protokol sonrasında bugün Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde yapımına başlanan Dr. Ahmet-Ayşe Ayyıldız Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı.

Engelsiz parkının yer alacağı merkezin 619 metrekarelik açık alanında hobi bahçesi ve farklı imkanlar sunulurken, bin 426 metrekare de kapalı alanı bulunuyor. Projede çok amaçlı salon, engelli rehabilitasyon havuzu, spor salonu, bakım odaları, engelsiz kahvesi, sağlık ünitesi de yer alacak. Çok fonksiyonlu yaşam merkezi faaliyete girdiğinde özel misafirlerine 20 farklı alanda atölye, kurs, terapi, özel eğitim, bakım ve teknik destek hizmetleri sunacak.

'EN KISA SÜREDE PROJEYİ TAMAMLAYACAĞIZ'

Temel atma töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Dr. Ahmet - Ayşe Ayyıldız engelsiz yaşam merkezimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. İş insanımız Ahmet Ayyıldız'a teşekkür ediyoruz, mimari projemizi çok beğendi. Burayı kıymetli eşinin adına tesis edeceğiz. En kısa sürede burayı tamamlayıp engelli vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Rahmetli Ayşe Ayyıldız ve koronavirüsten vefat eden herkesin mekanı cennet olsun' dedi.

Eşiyle her zaman okul ya da yurt yaptırmak gibi bir hayallerini olduğunu belirten Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapımına destek veren iş insanı Dr. Ahmet Ayyıldız, 'Çok mutlu ve heyecanlıyım. Eşimle hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştirme imkanı buldum. Bu imkanı bana veren Allah'a şükrediyorum. Buna fırsat tanıyan belediye başkanımıza da çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede bu projeyi bitireceğiz. Her zaman takipte kalacağım' diye konuştu.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI
ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI
ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI
ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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