Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Projesi Develi Belediyesi tarafından hazırlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kabul edilen, Yukarı Develi Mahallesinde bulunan 12.671 metrekare alanda Engelsiz Yaşam Merkezinin ikmal ihalesinin ardından yapım çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Projesi Develi Belediyesi tarafından hazırlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kabul edilen, Yukarı Develi Mahallesinde bulunan 12.671 metrekare alanda Engelsiz Yaşam Merkezinin ikmal ihalesinin ardından yapım çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Engelsiz Yaşam Merkezinin Develi ile birlikte civar ilçeler için da hizmet vereceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Toplam maliyeti 5 milyon lirayı aşan ve 3.000 metre kapalı alana sahip olan projemizin çalışmaları seri bir şekilde devam etmekte ve bu yıl sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Develimizin yaşam kalitesini artıracak projemizi kabul eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza teşekkür ediyor, Engelsiz Yaşam Merkezinin şimdiden Develimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Sertab Erener Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Salih Uçan Burak Elmas Metin Oktay Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:23:40. #1.15#

title