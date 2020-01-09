Engelsiz ödüller!

09.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:51

İlker Ayrık ise gecede engelliler için açık artırmaya çıkartılan ve Atatürk'ün naşının Anıtkabir'e naklini anlatan 67 yıllık dört yapraklı sekiz sayfalık tarihi orijinal gazeteye 25 bin lira vererek satın aldı. Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandelye bağışı yaparken, Hakan Altun ise on adet elektirikli tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Gece oldukça renkli anlara sahne oldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl onuncu kez düzenlediği"10. Yılın En İyileri Ödül Töreni" önceki gece Wow İstanbul HotelYakutSalonu'nda görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru'un sunuculuğunu yaptıkları, Dilşat Erdil'in ise kırmızı halı röportajlarını yaptığı gece oldukça renkli anlara sahne oldu.

Organizasyonu Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından gerçekleştirilen gecede, 2019 yılında tiyatro, sinema, TV, müzik ve iş dünyasının en iyileri vakfın yaptığı anketlerle belirlenerek sahiplerini buldu. Engelsiz Yaşam Vakfı ayrıca 2019 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra duayen sanatçılara da "Yaşam Boyu Meslekve Onur Ödülleri" de verildi.

Gece renkli anlara sahne oldu…

Meryem Uzerli Almanya'dan geldi…

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli grip olduğu için bir süredir tedavi görüyordu. Ancak hastalığına rağmen engelliler konusunda oldukça duyarlı olan güzel oyuncu törene katılmak ve engellilere destek vermek için Almanya'dan özel olarak bu gece için geldi. Yılın En İyi Kadın Sinema OyuncusuÖdülü'nu alan Uzerli, ödülünü aldıktan sonra "Birleşmiş Milletler'in 2008 yılındaki Engellilerin Hakları Sözleşmesi'nde de özetlediği gibi engellilerin ayrımcılıktan uzak, eşitlikli bir anlayışla, toplumsal ve kültürel yaşama katılabilmelerini mümkün kılmak, onların yaratıcı ve sanatsal potansiyellerini ortaya çıkartmak için yaptığınız çalışmalar bende büyük bir hayranlık uyandırmaktadır" dedi. Meryem Uzerli gecede düzenlenen iki açık artırmaya da katıldı ve yüksek fiyat teklifleri ile alkış aldı.

İlker Ayrık'tan 67 yıllık gazeteye 25 bin lira…

Geceye katılan ve ödül alan isimlerden biri de oyuncu ve sunucu İlker Ayrık'tı. Ayrık, gecede

"Yılın En İyi Yarışma Sunucusu" veYaparsın Aşkım programı ile "Yılın En İyiYarışma Programı" ödüllerini aldı. Çifte ödül alan İlker Ayrık ayrıca gecede düzelenen açık artırmada, 67 yıl önce Atatürk'ün naşının Anıtkabir'e naklini anlatan dört yapraklı sekiz sayfalık tarihi orijinal gazeteye 25 bin lira vererek satın aldı. Vakfa Ümit Gemici'nin aile koleksiyonundan bağışlanan ve bir örneği de devlet arşivinde bulunan gazeteyi engelliler yararına satın alan İlker Ayrık "İşin içinde Atatürk olunca akan sular durur. Evimin en güzel yerine koyacağım bu tarihi gazeteyi" dedi.

Esra Erol ve Hakan Altun'dan sandalye bağışı…

Ödül töreninde "Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı" ödülünü alan Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandelye bağışı yaparken, "Yılın En İyi Pop Fantezi Müzik Erkek Sanatçısı" seçilen Hakan Altun ise on adet elektirikli tekerlekli sandalye bağışı yaptılar. Bağışlarını sahneden açıklayan iki sanatçı alkış aldılar.

Meryem Uzerli pırlanta kolyeye 21 bin lira teklif etti, kolyeyi Av.Kasım Aksoy aldı…

Geceye Almanya'dan gelerek katılan Meryem Uzerli ise engelliler yararına açık artırmaya katıldı. Mina Mücevherat tarafından tasarlanan pırlanta koyle için Avukat Kasım Aksoy ile kıran kırana artırma giren ünlü oyuncu kolye için 21 bin lira teklif verdi. Ancak kolyeyi Av. Kasım Aksoy 22 bin liraya satın aldı.

Hayko ve Cengiz Kurtoğlu'na "Onur Ödülü"

Bu yıl "YaşamBoyu Meslek ve Onur Ödülü" ise dört önemli müzik ustasına verildi.

Coşkun Sabah, Hayko, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam gecenin başında ödüllerini aldılar. İsimleri anons edilen ünlü sanatçılar uzun uzun alkışlandılar.

Özel ödüller de sahiplerini buldu…

"Vakıf Özel Ödülleri" ise bu yıl Haçiko Derneği Ömür Gedik, Prof.Dr. Işık Akgün(Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı) Ahbap Derneği Haluk Levent, Engelsiz Sahne programı TRT Müzik Kanalı ve İstanbullite Cem Özmeral'e verildi.

Kaynak: Bültenler