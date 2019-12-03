Engellilerin kamu kurumlarına atanma kurası ay sonunda yapılacak

03.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:45

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler çerçevesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanmasına dair bir kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' programına katıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa, Bakan Selçuk'un yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Selçuk, konuşmasında, engelli vatandaşların sorunlarını çözüm noktasında Türkiye'de ilkleri başaran hükümetin AK Parti olduğunu, 7 yılda ücretsiz seyahatten özel eğitime, rehabilitasyon merkezlerinden sağlığa kadar birçok alanda engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atıldığını kaydetti.'KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ SAYISI 10 KAT ARTTI'Bakan Selçuk, bugüne kadar 395 bin engelli vatandaşı iş hayatıyla buluşturduklarını belirterek, "İstihdam alanında engellilerimize yönelik onların iş becerilerine, ilgilerine, yeteneklerine ve becerilerine uyumlu olarak yerleştirilmelerini önemsiyoruz. 'Engelli İş Koçluğu' destekli modelimizin yaygınlaştırılması için uğraşmaktayız. 2012 yılında merkezi sınav sistemi ile e-KPSS'yi başlattık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayımız 5 bin iken, bugün 10 kat artarak 56 bine yükselmiş durumda. Bakanlığımız bünyesinde 1563 engelli kardeşimizle beraber çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler çerçevesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanmasına dair bir kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.'ERİŞEBİLİRLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURDUK'Erişilebilirliğe farkındalığı arttırmak için ilk kez 'Erişilebilirlik Ödülleri' vereceklerini söyleyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Sağlık, eğitim, konut, ulaşım, kamu hizmet binaları, sosyal hayata katılım noktalarında erişilebilirlik ödüllerini vereceğiz. Her sene 3 Aralık'ta bu ödülleri vererek, erişilebilirlik konusundaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın, binalarımızın, ulaşım araçlarımızın bu konuda ivme kazanmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Engelli ve yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz altında, 'Erişebilirlik Dairesi Başkanlığı' kurduk ki, bu konudaki gelişmeleri yakinen takip edelim."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından, erişilebilirlikle ilgili ödülleri sahiplerine takdim etti. Program toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA