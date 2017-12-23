Engelliler ve Yakınlarının Yaşadığı Zorluklar

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, engellilerin evlerinde mahpus hayatı yaşadığını ebeveynlerinin de onların gönüllü gardiyanları olduğunu söyledi.



Boyraz, Bursa Ördekli Kültür Merkezi'nde, derneğin Bursa şubesi tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de engelli bilincinin oluşmaya başladığını söyledi. Her ay düzenledikleri toplantılarda Türkiye'deki engelli sorunlarını konuştuklarını ifade den Boyraz, "Ülke nüfusunun yüzde 12,29'u engelli." olduğunu belirtti.



Boyraz, Marmara Bölgesi'nde yaşayanların yüzde 13,11'inin engelli birey olduğunu da dile getirerek, şunları kaydetti:



"Peki bu insanlar nerede? Bu sayıya bakıldığında ülke nüfusunun 9,10 milyonu engelli olarak gözüküyor ama sokağa, sosyal alanlara, istihdam alanlarına baktığımızda böyle bir nüfus ile karşılaşmamız mümkün değil. Çünkü ülkemizin altyapısı, buna müsait değil.



Toplu taşıma sistemleri, yollar, kaldırımlar, kamu binaları, ikamet alanları, engelliye uygun değil. Bunun için engelliler, evlerinde mahpus hayatı yaşıyor. Ebeveynleri de onların gönüllü gardiyanları durumunda. Biz, insanları sokağa çıkartabilmek, eğitimde, sosyal yaşamda, istihdamda, fırsat eşitliği için mücadele ediyoruz."