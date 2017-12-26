Engelliler İçin Ücretsiz Ekpss Kursu Açıldı

Engelliler için ücretsiz EKPSS kursu açıldı

Mahalle muhtarı ders alan engellilere saz çalıp türkü söyledi



ADIYAMAN - Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına girmek isteyen engelliler için ücretsiz hazırlık kursu açıldı. Ders alan engellileri sınıfta ziyaret eden mahalle muhtarı saz çalıp türküler söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İlim Yayma Cemiyeti Mimar Sinan İlim ve Kültür Merkezinde açılan ücretsiz EKPSS kursunda, toplam 55 kişi eğitim görüyor. 15'nin görme, 13'nün ortopedik, 27'sinin ise farklı engelleri olan toplam 55 kişi görevlendirilen öğretmenlerden ders alıyor.

Kurs hakkında bilgiler veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç,"Bu kursumuz engellilere yönelik yapılan bir kurstur. 55 Engelli kardeşimiz burada kurs alıyor. Engelli kardeşlerimiz yapılacak olan EKPSS'den başarılı olmaları için bu kursumuzu açtık. 4 Öğretmenimiz bu kurslarda görev yapıyor. Şuanda oldukça kursumuz oldukça güzel bir şekilde devam ediyor. Tek temennimiz onların sınavdan alacakları yüksek puanlarla memur olmaları. İnşallah bu bir birinden güzel ve değerli kardeşlerimiz memurluğu kazanır bizleri de mutlu ederler" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından İlim Yayma Cemiyeti Mimar Sinan İlim ve Kültür Merkezine gelen Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu tarafından kurs gören engellilere saz çalıp Türküler seslendirdi. Kurs gören engellilerin moral ve motivelerini sağlamak amacıyla saz çalıp Türkü söylediğini belirten Muhtar Mahmut Göksu, ders alan engellilere başarı diledi.