Engelliler için "engelsiz" deniz keyfi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Engelliler için "engelsiz" deniz keyfi

Mersin'in dünyaca ünlü turizm merkezi Kızkalesi'nde, engellilerin rahatça denize girebilmesi için plaja rampa yerleştirildi.

22.07.2020 18:38 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:06

Mersin'in dünyaca ünlü turizm merkezi Kızkalesi'nde, engellilerin rahatça denize girebilmesi için plaja rampa yerleştirildi.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Erdemli ilçesindeki turizm merkezinde oluşturulan engelli rampaları, ilgi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, gazetecilere, engellilerin gönüllerince denize girme imkanı bulması için çalıştıklarını söyledi.

Çalışmanın, kentteki birçok plajda yürütüldüğünü aktaran Uzunbağ, "Plajlarımızdan herkes faydalanıyor ve herkesin de faydalanmasını istiyoruz. Engellilerimizin bu konuda ciddi sıkıntıda olduğunu gözlemledik. Onlar için de engelli rampaları düzenledik. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Uzunbağ, rampaların sayısını arttırmanın yanı sıra engelliler için özel soyunma ve duş kabinleri de yapılacağını aktardı.

Bedensel engelli Sema Akpınar, denize girebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Akpınar, "Deniz bana çok iyi geliyor ancak engelimden dolayı gelemiyordum. Sahilde bizlerin de denize girebileceği, engelli rampası olduğunu öğrendim. Görevliler yardımıyla denize girdim. Emeği geçen belediye yöneticilerine teşekkür ediyorum. Burada rampa olduğunu tüm tanıdıklarıma anlatıyorum." diye konuştu.

Engelliler için 'engelsiz' deniz keyfi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti Güncel
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Spor
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış 3. Sayfa
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti
68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım
G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Libya vurgusu öne çıktı
Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Libya vurgusu öne çıktı
Başsavcılık'tan 'savcı intihar girişiminde bulundu' iddialarına yalanlama geldi
Başsavcılık'tan "savcı intihar girişiminde bulundu" iddialarına yalanlama geldi
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Selçuk İnan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Erkek Beşiktaş Jandarma
Şu an buradasınız: Engelliler için "engelsiz" deniz keyfi - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 19:36:10. #1.15#
title