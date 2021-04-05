Engelliler haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları, sözleri!

Toplumsal duyarlılığın arttırılması için her gün yılın belli haftasında kutlanan Engelliler haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları, sözleri! 2021 engelliler haftası ne zaman?

Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel hafta olan Engelliler haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları, sözleri!

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

dır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Her yıl Mayıs ayında kutlanan engelliler haftası bu yıl, 10 Mayıs, Pazartesi başlayan engelliler haftası 16 Mayıs, Pazar günü bitmekte.

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI, SÖZLERİ

Empati yapsak yeter bir şeylerin farkında olabilmek için…. Engelsiz bir yaşam ancak böyle mümkün.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."