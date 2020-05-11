Engelliler haftası ne zaman? Engelliler haftası nedir? Engelli kime denir? Engel nedir ve engelli türleri nelerdir?

10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında tüm dünyada engelliler haftası olarak kutlanmaktadır. Engelliler haftası tüm dünyada destek olmak amacıyla anılmakta ve kutlanmaktadır. Engelliler haftası ne zaman? Engelliler haftası nedir? Engelli kime denir? Engel nedir ve engelli türleri nelerdir?