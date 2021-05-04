Engelliler bayram ikramiyesi alacak mı 2021? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de emekli ikramiyesinin ne zaman ve kimlere yatırılacak olması. Peki, Engelliler bayram ikramiyesi alacak mı 2021? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de emekli ikramiyesinin ne zaman ve kimlere yatırılacak olması. Peki, Engelliler bayram ikramiyesi alacak mı 2021? Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

ENGELLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Bayram ikramiyesi sadece emekli vatandaşlara verilen bir ödeme. Bu nedenle engelli maaşı alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alamıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2021 yılının Ramazan Bayramının ilk günü 13 Mayıs gününe denk geliyor. Emeklilerin dört gözle beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda bayram öncesi veriliyordu. Bu sene de bayram öncesi verilecek olan ikramiyelerin henüz tam günü belli olmamakla birlikte 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının başında verileceği açıklandı.