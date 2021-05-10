Engelli ve yaşlı aylıkları evlerinde ödendi
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Engelli ve yaşlı aylıkları evlerinde ödendi

Engelli ve yaşlı aylıkları evlerinde ödendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşlı ve engelli maaşları, vatandaşların evlerine götürülerek teslim edildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşlı ve engelli maaşları, vatandaşların evlerine götürülerek teslim edildi.

29 Nisan tarihinde tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Mersin'in Bozyazı ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasına karşı denetimler artırılırken, vatandaşın işini kolaylaştıracak adımlar da atıldı. Bozyazı Kaymakamı Alp Eren Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma dönemi içerisinde PTT kart sahipleri ile banka hesabına aktarılacakların dışında kalan engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde Ramazan Bayramı öncesi 5-10 Mayıs tarihleri arasında kolluk kuvvetleri, PTT ve SYDV tarafından vatandaşların evlerine götürülerek teslim edilmesine karar verildi. 5 Mayısta maaşların ödenmeye başlamasıyla birlikte kolluk kuvveti, PTT ve SYDV görevlileri tarafından ilçe merkezi ve kırsalda oturan toplam 701 vatandaşın maaşları evlerine götürülerek teslim edildi. Evlerinde maaşlarını alan engelli ve yaşlılar, ekiplere teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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