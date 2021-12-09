Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da 4 yıl önce engelli bir kişiye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hediye edilen akülü sandalyeyi engelli takliti yaparak çalan hırsız kameralara yakalandı.

BURSA (İHA) - 4 Aralık günü merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu caddesi üzerinde bulunan ikamette meydana gelen olayda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce engelli bir vatandaşa hediye edilen akülü sandalye çalındı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Sabah kalktığında akülü sandalyesini yerinde bulamayan vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucu hırsızın dikkat çekmemek için engelli kılığına girerek akülü sandalyeyle yolda ilerlediğini fark etti.

EKİPLER YERİNİ TESPİT ETTİ

İnceleme yapan ekipler hırsızın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Ele geçirilen akülü sandalye vatandaşa teslim edilirken, adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, bir tek Türk Bayrağı'na bir şey olmadı

Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, bir tek Türk Bayrağı'na bir şey olmadı

 Düğün öncesi nişanlısını döverek öldüren caniden pes dedirten istek

Düğün öncesi nişanlısını döverek öldüren caniden pes dedirten istek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title