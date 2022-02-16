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Engelli öğrencilerin parmak izi alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Engelli öğrencilerin parmak izi alındı

Engelli öğrencilerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla gönüllülük esasıyla belirlenen 17 öğrenci, Malatya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde misafir edilerek parmak izleri alındı.

MALATYA (İHA) - Engelli öğrencilerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla gönüllülük esasıyla belirlenen 17 öğrenci, Malatya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde misafir edilerek parmak izleri alındı.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen "Parmak İzimle Güvendeyim" projesi kapsamında engelli öğrenciler Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrencilerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla gönüllülük esasıyla belirlenen 17 öğrenci Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde misafir edilerek parmak izleri alındı. - MALATYA

Engelli öğrencilerin parmak izi alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Olay Yeri İnceleme, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Engelli, Yerel, Haberler

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