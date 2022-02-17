Engelli Memur Ataması ne zaman? EKPSS ataması saat kaçta yapılacak? Engelli Memur Ataması sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
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Engelli Memur Ataması ne zaman? EKPSS ataması saat kaçta yapılacak? Engelli Memur Ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Engelli Memur Ataması ne zaman? EKPSS ataması saat kaçta yapılacak? Engelli Memur Ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katılacak. Peki, Engelli Memur Ataması ne zaman? EKPSS ataması saat kaçta yapılacak?

Engelli memur ataması saat kaçta? EKPSS kapsamında gerçekleştirilen engelli memur ataması için geri sayım başladı. 5-14 Ocak'ta gerçekleştirilen tercihlerin ardından adaylar heyecan içinde kura çekimini beklemeye başlamıştı. EKPSS ataması saat kaçta yapılacak? Engelli Memur Ataması ne zaman?

ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?

EKPSS atamaları 17 Şubat'ta kura yöntemi ile gerçekleştirilecek. Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.00'de Engelli Memurlar Ataması programına katılacak. Kura çekiminin ardından sonuçların gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

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