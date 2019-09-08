Engelli gençten 12 öğrenciye okul kıyafeti desteği

08.09.2019 15:40

Kütahya'da yaşayan bedensel engelli Emre Aygün, ihtiyaç sahibi 12 ailenin ilkokula devam eden çocuklarına okul kıyafeti desteğinde bulundu.

Kentteki bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan 29 yaşındaki Aygün, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yardım etme kararı aldı.



Çevresinden yardım alarak belirlediği ihtiyaç sahibi 12 aile ve çocuklarıyla kentteki bir mağazaya giden Aygün, okul kıyafetlerini satın alarak bu öğrencilere hediye etti.

Emre Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimi ve okula gitmeyi oldukça önemsediğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek olmak istediğini belirten Aygün, "Çünkü eğitim çok önemli, öğrencilerimizin okula gitmeleri, orada aldıkları eğitimlerle iyi birer birey olmaları çok çok önemli. Bu anlamda öğrencilerimizin her birine başarılar diliyorum." dedi.

Aileler ve çocuklar da Aygün'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA