Utanmazlar! Engelli gence eşek şakası yapıp bir de sosyal medyadan paylaştılar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, engelli arkadaşlarını koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp, yürüttü. Gençler, kendi aralarında şakalaştıkları o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.