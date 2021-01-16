Utanmazlar! Engelli gence eşek şakası yapıp bir de sosyal medyadan paylaştılar
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Utanmazlar! Engelli gence eşek şakası yapıp bir de sosyal medyadan paylaştılar

16.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:33

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, engelli arkadaşlarını koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp, yürüttü. Gençler, kendi aralarında şakalaştıkları o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana gelen olayda bir grup genç, engelli Ö.S.'nin koluna kelepçe takıp, kamyonetin kasasına bağladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızla yürümek zorunda kaldı. Kamyonetin durmasıyla kelepçeden kurtulan gence çevredekiler sarılarak güldü. Gençler o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı.

Utanmazlar! Engelli gence eşek şakası yapıp bir de sosyal medyadan paylaştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

Haber Yorumları (8)
GÜL: Bir temiz dövün bu andavalları.Sonrada atın içeriye.pislik bunlar..Yazık değil mi o kişiye
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FATMA: Hiç komik değil...yazık!!
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SERHAT: Yazıklar olsun size
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500
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