Utanmazlar! Engelli gence eşek şakası yapıp bir de sosyal medyadan paylaştılar
16.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:33
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, engelli arkadaşlarını koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp, yürüttü. Gençler, kendi aralarında şakalaştıkları o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana gelen olayda bir grup genç, engelli Ö.S.'nin koluna kelepçe takıp, kamyonetin kasasına bağladı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızla yürümek zorunda kaldı. Kamyonetin durmasıyla kelepçeden kurtulan gence çevredekiler sarılarak güldü. Gençler o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER