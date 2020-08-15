Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti

Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçeye bağlı Aşağı Deren kırsal mahallesinde yaşamını yatağa bağımlı sürdüren 13 yaşındaki İbrahim Ceylan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

15.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:15

Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti

ŞANLIURFA - Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçeye bağlı Aşağı Deren kırsal mahallesinde yaşamını yatağa bağımlı sürdüren 13 yaşındaki İbrahim Ceylan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ceylan, Yalçınkaya'ya teşekkürlerini iletti.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren İbrahim Ceylan, "Bundan önce belediye başkanımıza mesaj attım. Yol için kum istedim. Yolumu yaptı, daha sonra yine kendisine mesaj atıp tekerlekli sandalye istedim. Sağ olsun bana akülü tekerlekli sandalye getirdi. Allah ondan razı olsun" dedi.

"İbrahim bizi umut kapısı gördüğü için mesaj attı"

Her zaman engelli vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Yalçınkaya, "İbrahim kardeşimiz sağlık sorunları olan genç bir kardeşimiz. Bizlere mesaj attı, yol istedi. Belediye olarak önce yolu yaptık. Şimdide bizden tekerlekli sandalye talep etti. Bizde bu sıkıntısını giderdik. İbrahim'e hayırlı olsun. İnşallah tedaviden sonra ayağa kalkar. Bizim en büyük üzüntümüz genç kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeye mahkum olması. Tek ümidimiz Allah'tan herkes kendi işini görebilmesidir. İnşallah duamızla beraber İbrahim'de sağlığına kavuşur. Yol isteği, araç isteği bunların hepsini yapmak mümkün ama insanın gerçek manada hakkı sağlıklarına kavuşmalarıdır. Biz bu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Bu tip hizmetleri de karşılamaya çalışıyoruz. Onlarda bizi umut kapısı gördükleri için bizi aramışlardır. Biz her zaman İbrahim gibilerin yanındayız. Onların hizmetkarıyız. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Ekonomi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada 3. Sayfa
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Güncel
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Güncel
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Merve Boluğur Erkan Kolçak Köstendil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Genç Futbolcu Barcelona
Şu an buradasınız: Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 12:05:26. #1.14#
title