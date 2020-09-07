Engelli çocuğu için hayalini kurduğu akülü sandalyeye 23 yıl sonra kavuştu Kastamonu'da, engelli çocukları için hayalini kurdukları akülü sandalyeye 23 yıl sonra kavuşan aile büyük mutluluk yaşadı.

Kastamonu'da, engelli çocukları için hayalini kurdukları akülü sandalyeye 23 yıl sonra kavuşan aile büyük mutluluk yaşadı.

Kastamonu'da 18 günlükken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle yüzde 90 engelli olan 35 yaşındaki Salih Demir, 12 yaşında ellerini ve bacaklarını kısmen de olsa kullanmaya başladı. Demir'in, sokakta rahatça dolaşması için o günden sonra ailesinin ve kendisinin en büyük hayali olan tekerlekli sandalye temin edildi.

Salih Demir'in annesi Şerife Demir, gazetecilere eşinin rahatsız olduğunu söyledi. Salih'in çok küçükken rahatsızlık geçirdiğini anlatan Demir, "12 yaşına kadar yatağa bağımlıydı. 12 yaşında ellerini ve ayaklarını kullanmaya başladı ama yürüyemiyordu. 23 yıldır oğluma akülü araba almak istiyordum fakat imkanımız olmadı. Bir manuel sandalyemiz var, akülü araba ise hayalimdi. Hayalim gerçekleşti. Zorda kalanlara Allah yardım etsin." dedi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Dernek Başkan Yardımcısı Huriye Boyraz da Salih ile tesadüfen tanıştıklarını söyledi. Sokakta yürürken birinin kendisine el salladığını gördüğünü dile getiren Boyraz, "Salih ile orada tanıştık. Annesiyle konuştuk. Dışarı çıkamadığını, çıkmak için tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrendik." diye konuştu.

Avcılar Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kendilerine akülü sandalye gönderildiğini ifade eden Boyraz, "Salih evden çıkamadığı için bu süreç onun açısından daha zor hale gelmiş. Çocuklar yatalak olunca aileler hiçbir yere çıkamıyor. Ailelerin durumunu ben empati yaparak anlıyorum. Hayırsever bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağış yapacaklara en güzel vesile akülü sandalye ve özel birey annesinin mutluluğudur. Salih çok mutlu oldu, tabii bizi de çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA