Engelli bireylere özel engelsiz spor eğitim programı

Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için tam kapanma sürecinde evde kalan dezavantajlı bireylere özel, erişilebilir bir spor eğitim programı hazırladığını duyurdu.

Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için tam kapanma sürecinde evde kalan dezavantajlı bireylere özel, erişilebilir bir spor eğitim programı hazırladığını duyurdu. Pandemide evde kalan engelli bireylerin spor ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan içeriklerin her engel grubu için farklı eğitim içeriklerinden oluştuğu belirtildi.

Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için tam kapanma sürecinde evde kalan dezavantajlı bireylerin evde spor yapabilmelerine yönelik uzaktan eğitim programı hazırladığını duyurdu. Pandemide evde kalan engelli bireylerin spor ihtiyaçlarına yönelik her engel grubu için farklı içeriklerden oluşan toplam 40 videoluk eğitim programında; görme, işitme ve bedensel engelli bireyler ve otizmli çocuklar için özel hazırlanmış egzersiz içerikleri bulunuyor. Dört farklı engel grubunun da kendi ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan içerikler; görme engelli bireyler için betimlemeli anlatım, işitme engelliler için altyazı ve işaret dili, bedensel engelliler için tekerlekli sandalye kullanımı dikkate alınarak, otizmli çocuklar için de motive edici, eğlenceli anlatımlarla özgünleştirildi. Videoların, Turkcell Engelsiz Akademi ve Turkcell YouTube kanalı üzerinden izlenebileceği bildirildi.

Programın bedensel engel grubu eğitmenliğini paralimpik atletizm milli sporcusu Hamide Doğangün; görme engelli ve otizmli çocuk grubu eğitmenliğini Turkcell'in spor eğitmenleri, işitme engelliler grubu eğitmenliğini ise milli güreşçi Emre Beyyusufoğlu üstlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı